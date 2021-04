Dieses Lustige Taschenbuch ist Oscar-verdächtig

Oscar-verdächtig präsentiert sich ab 26. April das „Lustige Taschenbuch“. Denn parallel zur Verleihung der begehrten Academy Awards in Hollywood schlüpfen die Walt-Disney-Helden aus Entenhausen - Micky Maus, Donald Duck, Goofy und Co. - in die Rollen berühmter Leinwand-Stars. Die Sonderedition „Film ab!“ wird insgesamt vier Ausgaben umfassen.