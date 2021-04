Feuerwehrkosten plagen die Gemeinden in OÖ

Die Krux ist: Die Fahrzeuge, die von den jeweiligen Freiwilligen Feuerwehren erarbeitet werden, weichen vom Normfahrzeug oft wesentlich ab. Beispiele: Automatik statt Schaltgetriebe, Klimaanlage statt Ventilator, LED-Lichter statt konventionelle Scheinwerfer, etc. „Die Feuerwehrmitglieder leisten unentgeltlich und ehrenamtlich ihren Dienst, sodass hier jegliche Unterstützung gegeben sein sollte“, schreibt einer der Bürgermeister. Die Landesförderung setzt aber bei den Normkosten an, was bedeutet, dass zusätzliche Kosten bei den Gemeinden hängenbleiben.