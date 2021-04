Missverständnis führte zu Corona-Strafprozess

Aufgrund einer alten Arbeits-Verletzung bekam der Angeklagte am 18. Jänner Augenschmerzen. Er wollte sich von der Apotheke Augentropfen holen: „Mit Maske, Handschuhe und Desinfizierungsmittel“, wie er der Richterin erklärte. Just beim Weg zur Apotheke erhielt er einen Anruf der Behörden : „Ich habe nicht gewusst, dass ich noch in Quarantäne bin. Ich bin dann auch sofort nach Hause und habe niemanden getroffen.“ Richterin Martina Pfarrkirchner sprach den Mann aufgrund des behördlichen Missverständnisses frei: „Es gab keine Gefährdung anderer Menschen, weil Sie keine ansteckende Krankheit mehr hatten.“ Nicht rechtskräftig.