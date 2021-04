Livestream: Apple stellt jetzt neue Hardware vor

Neuer iMac in Arbeit - aber ist er schon fertig?

In der Entwicklung ist bei Apple offenbar auch ein iMac-Tischrecher mit einem erstmals seit Jahren veränderten Design und Apple-eigenem Prozessor. Allerdings gibt es unterschiedliche Einschätzungen dazu, ob Apple schon bereit ist, ihn der Öffentlichkeit vorzustellen. „One more thing“ oder bis auf Weiteres Verschlusssache? Die große Apple-Show aus Kalifornien wird es zeigen …