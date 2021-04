Dachbodenbrand in Obertrumer Einfamilienhaus

Funkenflug im Bereich eines Kamins dürfte zu einem Feuer im Dachbodenbereich eines Einfamilienhauses in Obertrum am Montagnachmittag geführt haben. Die Feuerwehr Obertrum - sie rückte mit 40 Mann und fünf Fahrzeugen an - brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Personen wurden keine verletzt.