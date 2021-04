Verstappen triumphiert, Salzburg kommt Titel näher

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den Sieg von Max Verstappen beim Grand Prix von Imola, den zweiten Triumph in Folge von Fabio Quartararo in der Moto-GP, Red Bull Salzburg, denen die Titelverteidigung in der österreichischen Bundesliga fast nicht mehr zu nehmen ist, die Kandidatur von Renate Götschl als ÖSV-Präsidentin und den siebten Platz von Matthias Schwab bei den heimischen Open (alles im Video oben).