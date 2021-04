Mitmachen und HERMANN Grillpakete gewinnen!

Wer dieses Jahr gesund in die Grillsaison starten möchte, der sollte nun aufmerksam sein, denn: HERMANN verlost 3 Packages vollgepackt mit Produkten, die sich bestens am Grill machen. Wer HERMANN noch nicht kennt - das sind die vegetarischen Produkte auf Basis von Bio-Kräuterseitlingen, die in Oberösterreich von Thomas und Hermann Neuburger gezüchtet und gemeinsam mit Reis, Ei, Rapsöl und Gewürzen zu schmackhaften und rein biologischen Produkten weiterverarbeitet werden. Geschmacksverstärker und Aromen sucht man darin übrigens vergeblich.