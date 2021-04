Corona ist männlich | Rekord-Minus

Corona ist männlich - in einiger Hinsicht jedenfalls. Und in anderer weiblich… „Krone“-Reporterin Silvia Schober hat recherchiert, ob es bei und rund um Corona Geschlechterunterschiede gibt. Und kam zu einem deutlichen Ergebnis: In vieler Hinsicht sind Männer und Frauen tatsächlich unterschiedlich betroffen. Und auch unterschiedlich aktiv, etwa was testen und impfen betrifft. Denn da führen die Frauen. Die Männer sind dafür bei den Hospitalisierungen leicht in Front. Bei den Aufnahmen in die Intensivstationen und den Todesfällen liegt das „starke Geschlecht“ sogar ganz deutlich vorne. Und wiederum andererseits: Die Frauen halten sich disziplinierter an die vorgegebenen Maßnahmen. Neben anderen Faktoren wird diese Disziplin gepaart mit dem stärkeren Testen wohl auch mit eine Rolle spielen bei dieser so unterschiedlichen Bilanz.