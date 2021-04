Duo hat trotz Handicap eine Chance bekommen

Robert Mayr und Anton Lang sind Kollegen. Beide arbeiten sie beim Grieskirchner Landtechnik-Spezialisten Pöttinger: Mayr als Werkzeugmaschineur bei einer Fräsmaschine in der mechanischen Fertigung, Lang als Produktionsmitarbeiter in der Blechfertigung. Nicht nur das vereint sie: Denn die Männer sind gehörlos. Ein Handicap, das vor allem in der Abstimmung mit den Kollegen eine besondere Kommunikation erfordert, die mehr über Handzeichen und Blicke funktioniert und nicht über Worte.