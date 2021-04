Millionen-Infusion für Baby Julia in Kinderklinik

Auch zweites Kind leidet unter der Krankheit

Als Baby Julia vor zwei Monaten geboren wurde, ließen die Eltern das Mäderl auf den Gen-Defekt untersuchen. Auch sie ist betroffen, doch es gibt Hoffnung. Das Medikament Zolgensma ist seit 2020 in Österreich zugelassen. Eine einmalige Infusion wird innerhalb einer Stunde intravenös verabreicht und kostet zwei Millionen Euro. Julia ist die Erste in Oberösterreich, die so behandelt wurde.