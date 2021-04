Ölspur brachte Polizei auf Fährte von Alkolenker

Sprichwörtlich auf die richtige Fährte hat in der Nacht auf Sonntag das kaputte Auto eines Alkolenkers Salzburger Polizisten bei der Suche nach ihm in Werfen (Pongau) gebracht. Dieser hatte eine Verkehrsinsel überfahren und schwer beschädigt. Das damit ebenfalls demolierte Auto des Lenkers verlor auf der Weiterfahrt Betriebsmittel. Polizisten brauchten der Ölspur nur zu folgen, die direkt zum Haus des Unfallflüchtigen führte, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.