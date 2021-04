Zwei Jugendliche überfielen Opa und seinen Enkel

Nach einer Alarmfahndung hat die Polizei in Judenburg zwei junge Männer im Alter von 17 bzw. 18 Jahren festgenommen. Sie zeigten sich geständig, am Samstagvormittag einen 20-Jährigen in dessen Wohnung beraubt zu haben. Das Opfer sowie dessen anwesender 85-jähriger Großvater blieben unverletzt. Die Beute von mehreren Tausend Euro wurde sichergestellt.