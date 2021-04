Zwei Frauen (70) bei Auto-Überschlag verletzt

Bei dem Ausweichmanöver am Samstagabend in Zell am See überschlug sich der Pkw und kam total beschädigt wieder auf den Reifen zu stehen. Die beiden Insassen erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Der fahruntaugliche Pkw wurde abgeschleppt.