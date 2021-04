Impfung: Lange Wartezeit, keine Sitzmöglichkeiten

Das Impfprogramm in Kärnten nimmt Fahrt auf. Am Samstag wurden die Impfstraßen förmlich gestürmt - siehe Video unten. Vor allem in Klagenfurt bildeten sich lange Warteschlangen, was bei manchen auf Kritik stieß. „Ich wurde in Wien geimpft und stehe jetzt hier mit meiner 77-jährigen Mutter seit 30 Minuten im Freien. Andere warten auf Krücken oder am Rollator. Es gibt keine Sitzmöglichkeiten. Und wir können von Glück reden, dass es nicht regnet“, meint eine Klagenfurterin.