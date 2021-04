Schulbau in Oberösterreich bleibt Mega-Baustelle

Acht weniger als 2019

33 heuer in Bau stehende Projekte sind 8 weniger als im Jahr 2019, weil weniger nachkommt, wennetwas fertig geworden ist. So ist die Zahl der genehmigungsfähigen Projekte auf das Rekordtief von 5 gesunken - das ist nur noch ein Sechstel vom Volumen im Jahr 2019! „In der am weitesten von der Realisierung entfernten Kategorie ,in Vormerkung’ sind aber schon 153 Projekte (2019: 131)“, so Lindner und Promberger.