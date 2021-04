Das welkende Grün in der Regierung

Im Jänner 2020 waren die Grünen am Ziel ihrer Träume. 34 Jahre nach ihrer Gründung schaffte es die Partei in die Bundesregierung. Dann kam das Coronavirus. Wo stehen also die Grünen nach über einem Jahr pandemischen Regierens? Ein bisschen im sauren Regen, weil die politische Luft für sie immer giftiger wird.