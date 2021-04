Gauner in Suben gestoppt: Geld lag unter Matratze

Die fünf Rumänen waren von England aus in Richtung ihrer Heimat unterwegs gewesen. In Suben nahm der Zoll den Kleintransporter etwas genauer unter die Lupe und entdeckte dabei besagte 46.000 Pfund. Zunächst gaben die Männer an, das Geld gehöre ihnen zu gleichen Teilen. Bei der weiteren Befragung tischte der Lenker (35) aber eine ganz andere Geschichte auf. Demnach hätte er das Geld von seinem Vater erhalten, um auf der Insel Autos zu kaufen. Doch die Deals platzten.