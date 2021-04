„Europa muss weg von der Selbstzufriedenheit“

Wien steht als Ort für Gipfel Biden-Putin zur Verfügung

Kurz nutzte das Gespräch auch, um Wien erneut als möglichen Ort für Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin das liege an der Geschichte und Neutralität des Landes. „Rein wirtschaftlich gesehen“ seien aber die USA der wesentlich wichtigere Partner. „Und was unsere Werthaltungen betrifft, sehen wir vieles, was in Russland passiert, als sehr problematisch - von innerrussischen Fragen bis hin zum Konflikt in der Ukraine“, stellte Kurz klar.