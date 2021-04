Salzburgs Flughafen könnte teilprivatisiert werden

SPÖ-Landesparteichef David Egger stemmte sich ebenso vehement gegen einen Anteilsverkauf „egal, wie der Interessent heißt“, wie es am Samstag in einer Presseaussendung hieß. Neben dem Grundstücksverkauf bei den Hangars 7 und 8 an Red Bull sollten auch Gründe an die Post verkauft werden, welche für den Bau eines Logistikzentrums Interesse habe. Gleichzeitig war er der ÖVP vor, hier zögerlich zu reagieren.