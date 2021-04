Großer Ansturm auf die Impfstraße in Klagenfurt

„Ich wurde bereits in Wien geimpft und stehe gerade mit meiner Mutter an. Seit 20 Minuten. Aber was ist, wenn es regnet? Dann stehen hier ältere, betagte Personen im Regen - ohne Sitzmöglichkeiten, kaum mit genügend Abstand. Im Wiener Austria Center läuft die Organisation wesentlich besser“, weiß eine 48-jährige Klagenfurterin, die in Wien lebt, aus eigener Erfahrung.