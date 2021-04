Nachtgastro weiter in der Schwebe

Der Gastronom geht davon aus, dass der seit 1972 bestehende Familienbetrieb die Krise überlebt. In den fast 50 Jahren Betriebszeit konnten einige Rücklagen angespart werden. „Intuitiv habe ich mich seit November darauf eingestellt, dass es im Mai wieder so weit sein könnte“, so Heidenreich. Was die angekündigten Öffnungsschritte für die Gastronomie – speziell für die Nachtklubszene – dann aber wirklich bedeuten, steht noch nicht fest. Ein detaillierter Plan soll in der kommenden Woche vorliegen. Bianca Vesely, ehemalige Betriebsleiterin von Kantine und Empire in Wals bleibt skeptisch. „Auch wenn Kurz die Öffnung angekündigt hat, redet er sicher nur von der Tagesgastronomie. Für mich ändert das jetzt nichts.“ Vesely hofft, zumindest im Sommer wieder aufsperren zu dürfen.