Behörde schiebt Gastgarten in Unken den Riegel vor

Diese Sperrstunde kam früher als erwartet: Erst seit etwa drei Wochen hat Michaela Hagn ihre drei Glashäuschen in Unken für Gäste geöffnet. Vor einer Woche ging dann bei der Polizei eine anonyme Anzeige ein. „Die Beamten kamen vergangenen Montag vorbei, um sich die Situation anzuschauen. Für sie war alles in Ordnung, sie informierten aber die Bezirkshauptmannschaft“, sagt die Gastronomin. Zu diesem Zeitpunkt dachte sich die Pinzgauerin nicht viel. „Bevor wir die Glashäuschen für den Gastgarten kauften, haben wir extra bei der Wirtschaftskammer nachgefragt, ob das eh erlaubt ist“, so Hagn.