Hoffnungsmonat Mai | Grüne Kanzlerin?

Schon im Vorjahr begann sich das zuvor von Corona massiv eingeschränkte Leben im Mai stark zu normalisieren. Heuer dürfte es ähnlich passieren - unter freilich anderen Voraussetzungen. Es darf mit Lockerungen gerechnet werden, die nach den Sitzungen von Politik und Experten am Freitag in Aussicht gestellt wurde. Allerdings einerseits bei weit höheren Infektionszahlen als im Vorjahr. Andererseits bei nun wirklich täglich auch deutlich steigenden Zahlen an Geimpften. Und so sollten ab Monatsmitte erste Öffnungsschritte möglich sein - bis dahin vergeht allerdings noch ein Monat. Und vor allem dürfen wir weder davor noch danach „übermütig werden“, wie Oswald Wagner, der Vizerektor der MedUni Wien, gestern nicht vergaß, zu warnen. Aber freunden wir uns einfach einmal damit an, dass der Mai zum Hoffnungsmonat wird. Und vor allem: Dass wir nicht im Mai des nächsten Jahres noch einmal hoffen müssen, sondern dann die Pandemie längst keine entscheidende Rolle mehr spielt!