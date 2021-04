Impftempo wird in Vorarlberg rasant angezogen

Jetzt registrieren

Mit der Impfung der über 60-Jährigen läutet Vorarlberg Phase drei des Impfplans ein. Phase 2, in der über 65-Jährige, Pädagogen, Rettungsdienste und Polizei immunisiert werden, ist so gut wie abgeschlossen, informierte die Landesregierung am Freitag.

Das bedeutet auch: Wer in eine Gruppe von Phase 1 oder 2 fällt und sich noch nicht angemeldet hat, würde bei einer Registrierung auf der Impfplattform sofort einen Termin bekommen.