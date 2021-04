Bissiger Hund „Rocky“ fiel schon 7 Erwachsene an

Edeltraud U. (76) war am 15. März in die Fressnapf-Filiale Bad Hall gekommen. Plötzlich hatte sie am ihrem rechten Wadenbein heftige Schmerzen verspürt. Der Übeltäter war „Rocky“, ein zwölfjähriger Mischlingsrüde, der ihr zuvor gar nicht aufgefallen war. Das Tier hatte offenbar keinen Maulkorb umgelegt und seine Leine lag nur lose am Boden. „Ich musste dreimal ins Spital, weil die Wunde schlecht verheilt ist“, ärgert sich U., die mehr als zwei Wochen lang an den Bissfolgen litt.