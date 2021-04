Salzburg lässt 2000 Schlüsselarbeitskräfte impfen

In der Altersgruppe der 85-Jährigen und darüber hätten mehr als 80 Prozent zumindest die Erstimpfung erhalten, betonte am Freitag Gernot Filipp, der Chef der Landesstatistik. In der Gruppe der 75- bis unter 85-Jährigen treffe das mittlerweile auf rund 62 Prozent der Gesamtbevölkerung zu, in der Gruppe der 65- bis unter 75-Jährigen auf knapp über 20 Prozent. Auch dank der fortschreitenden Impfungen dürfte es in Salzburg gelungen sein, die 7-Tage-Inzidenz erstmals seit langem wieder unter 200 zu drücken. Sie lag zuletzt bei 187. Mit Stand Freitag, haben sich bereits fast 202.000 Salzburgerinnen und Salzburger (von rund 560.000 Einwohnern) für eine Immunisierung angemeldet.