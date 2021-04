Wenn die Krise Job und Sinn nimmt

20 Euro im Monat bleiben zum Leben

Adelheid (84) hatte früher einen kleinen Modesalon in Wien. Bis zuletzt hatte sie noch einige Kunden, die sie weiterbetreut hat. „Mit den Schneiderarbeiten konnte ich mich halbwegs über Wasser halten“, sagt sie, „aber seit Corona brauchen die Leute nichts mehr oder sie können es sich einfach nicht mehr leisten.“ Adelheid bekommt eine kleine Pension, nach Abzug der Fixkosten bleiben ihr im Monat 20 Euro zum Leben: „Deswegen musste ich mir immer was dazuverdienen. Seit das nicht mehr geht, unterstützt mich meine Schwester.“ Aber auch für die Schwester sei das so nicht lange machbar.