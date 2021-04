Mann (75) sprang in Dornbirn von Autobahnbrücke

Nach einem schweren Unfall ist am Freitagvormittag die Rheintalautobahn (A14) bei Dornbirn gesperrt worden. Laut Angaben der Polizei Vorarlberg war gegen 9.20 Uhr ein 75-jähriger Mann im Bereich der Höchsterstraße in Dornbirn von der Autobahnbrücke gesprungen.



Der Mann erlag seinen Verletzungen

Er erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen. Die Autobahn in Fahrtrichtung Bregenz war bis 11.15 Uhr für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet, es bildeten sich lange Staus.