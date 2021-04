Abbruch des Fußball-Unterhauses besiegelt

Bereits fast in trockenen Tüchern ist die für Sommer 2022 geplante Reform. Zukünftig sollen 16 Klubs in der Regionalliga Salzburg spielen, das heißt, dass kommende Saison sechs Vereine aus der Salzburger Liga aufsteigen würden. Die Landesliga wird in Nord und Süd aufgeteilt, die 2. Klassen werden aufgelöst. 1b Teams sollen im Reservebetrieb spielen, nur die Zweiermannschaften der Regionalligisten bleiben im normalen Ligabetrieb. „Die Reform muss bis zum Beginn der nächsten Saison vom Vorstand beschlossen werden“, erklärt Haas.