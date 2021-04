EHC Lustenau vor Entscheidungsspiel gegen Laibach

Nachdem der EHC Lustenau in der „Best-of-Five“-Halbfinal-Serie gegen Laibach bereits mit 0:2 in Rückstand lag, haben die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan mit viel Herz und Kampfgeist das entscheidende fünfte Spiel erzwungen. Nun wollen die Löwen am Samstag (19.30 Uhr) im Tivoli Hala den Einzug ins Finale perfekt machen.