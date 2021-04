Vierbergelauf: Erste Fußwallfahrer sind unterwegs

Für gewöhnlich beginnt der Vierbergelauf um Mitternacht mit einem Gottesdienst am Magdalensberg, doch liturgische feiern stehen heuer keine auf dem Programm. Das hat der diözesane Covid-19-Krisenstab nach eingehenden Beratungen und in Abstimmung mit Diözesanbischof Josef Marketz vor Tagen bereits bekannt gegeben. Die Kirchen am Weg bleiben aber für die persönliche Einkehr und ein Gebet geöffnet. Schon seit Wochen stimmen sich Wanderer auf sozialen Medien ab: Geht ihr? Gehst du? - Ich bin immer noch gegangen! Gepilgert wird am Dreinalgefreitag bis gegen 16 Uhr - also insgesamt 16 Stunden lang. Und heuer natürlich ohne Labestationen.