„Wir blicken wehmütig nach England“

Russ Bar musste wegen Corona dichtmachen

Auch die Russ Bar in der Gstättengasse ist seit Oktober geschlossen. Geschäftsführer Heinz Russ plant bereits etwas Neues, das aber erst kommenden Herbst spruchreif sein wird. Ans Schließen dachte Kurt Ranzenberger, Chef der zwei Lokale Shamrock und O'Malley's am Rudolfskai noch nie. Seine zwölf Mitarbeiter in den Pubs sind auf Kurzarbeit. „Wir schauen wehmütig nach England, wo die Leute wieder bei einem Bier zusammensitzen. Mehr als abwarten können wir nicht“, so der Gastronom. Seit mehr als einem Jahr lässt die Regierung die Nachtgastro-Szene nun bereits im Dunkeln, wie es weitergeht. Über Möglichkeiten, wie die Lokale und Clubs wieder aufmachen, können die Gastronomen nur spekulieren. „Wenn ich öffne, dann unter möglichst normalen Bedingungen. Keine Sperrstunde, keine Maskenpflicht“, so Franz Busta vom City Beats. Sinnvoll halte er eine Testpflicht oder auch ein „Feiern mit dem grünen Impfpass“, betont Busta. Von heute auf morgen könnte das City Beats aber nicht öffnen – wegen großer Umbauarbeiten braucht das Nachtlokal eine Vorlaufzeit von etwa vier Wochen.