Die Wietersdorfer bauen auf die USA

Die 3145 Mitarbeiter starke „WIG Wietersdorfer Holding GmbH“ mit Hauptsitz in Klagenfurt zieht nach der HCB-Umweltkrise rund ums Görtschitztaler Zementwerk für das Geschäftsjahr 2020 eine Erfolgsbilanz. Mit der nun rechtskräftigen Diversion sei das Kapitel auch wirtschaftlich abgeschlossen - der Blick wird nach vorne gerichtet. Für die nächsten drei Jahre sind Investitionen von jeweils 75 Millionen Euro in die langfristige Unternehmensentwicklung, die Digitalisierung sowie in Nachhaltigkeit geplant, gab das Unternehmen gestern, Donnerstag, bekannt: Bis 2035 wird in den Geschäftsfeldern Zement & Beton, Kalk, Industriemineralien, GFK- und thermoplastische Rohrsysteme sogar klimaneutrale Produktion angestrebt. „Unser Fokus liegt ganz klar auf nachhaltigem Wirtschaften“, bekennen die Wietersdorfer-Geschäftsführer Michael Junghans und Hannes Gailer. Weitergeführt werden soll der Wachstumskurs: Die Unternehmen Amiblu und Hobas sollen in den USA punkten, wo ein Billionen-schweres Infrastrukturprogramm geplant ist: Mit einer neuen Produktion werden Großaufträge in US-Metropolen angepeilt. Expandiert wird auch in Afrika, wo eine Produktion in Casablanca übernommen wurde.