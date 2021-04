Ländle-Gastro in den Händen des Ministers

Weitere Öffnungsschritte

Gäste wie Wirte sind mit der bestehenden Regelung nicht sehr glücklich. FPÖ-Chef Christof Bitschi forderte in der jüngsten Landtagssitzung - die „Krone“ berichtete - weitere Öffnungsschritte sowie eine Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen. Dass der neue Gesundheitsminister anders entscheiden wird als Anschober, ist eher unwahrscheinlich, gilt Wolfgang Mückstein doch als eher vorsichtig und wenig experimentierfreudig. Für Vorarlberg wird es in den kommenden Wochen also eher darum gehen, trotz steigender Inzidenzzahlen den Status der Modellregion zu halten. Wallner sprach sich klar dafür aus: „Die Frage war ja nie, ob wir die Inzidenz von 60 halten oder gar senken können. Die Frage ist, wie sich die Belegung der Intensivstationen entwickelt. Das ist der untrügliche Beweis dafür, was sich wirklich abspielt“, meinte er.

Zehn Covid-Patienten sind in Vorarlberg derzeit auf eine intensivmedizinische Behandlung angewiesen. Von den insgesamt 52 für alle Patientengruppen zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind noch 15 frei.