Statt Millionengewinn gibt’s nur Forderungen

Sie habe bei „Eurolotto“ 95.631,40 Euro gewonnen, las etwa jüngst eine verblüffte Lustenauerin im vermeintlichen Gewinnbescheid. Dass ihr die Gewinnzahlen fremd erschienen, entkräftete in weiterer Folge ein gewisser Richard Wagner höchst fantasievoll - sie sei für eine kostenlose Sonderverlosung ausgewählt worden und habe dort gewonnen. Das Geld sei quasi schon unterwegs. Man habe dieses der Firma „F-Line-Transport“ anvertraut, da bei einer Überweisung hohe Steuern fällig werden würden.



Warnung vor Gewinnbenachrichtigungen

Und tatsächlich: Wenig später wurde das genannte Unternehmen auch schon bei der Lustenauerin per Mail vorstellig: Alles sei in Butter, das Geld sogar für den Transport versichert. Dafür falle lediglich die bescheidene Summe von 286 Euro an. Wer bis dahin mitspielt, muss mit weiteren Forderungen rechnen, Gewinn gibt es natürlich keinen. Die AK Vorarlberg warnt grundsätzlich vor dubiosen Gewinnbenachrichtigungen - diese seit Beginn der Corona-Pandemie noch zahlreicher geworden.