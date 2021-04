Schulbau: ÖVP ortet hohe Kosten für Steuerzahler

„Leistungsprämien und Gewinnausschüttungen anstatt neuer Schulfläche“

„Der Stadtrechnungshof zeigte eindrücklich auf, dass bei Vergaben an die WIP Steuergeld in Leistungsprämien und Gewinnausschüttungen anstatt neuer Schulfläche fließt“, sieht ÖVP-Bildungssprecher Harald Zierfuß die Kritik seiner Partei an der WIP bestätigt. Die Arbeit der WIP - Stichwort Preisangemessenheit der Leistungen - komme dem Steuerzahler teuer, so die Sorge der Stadttürkisen. „Wien ist das Bundesland mit den meisten Kindern pro Klasse. Da müsste es das Ziel sein, möglichst viel Schulraum zu schaffen und so kleinere Gruppen zu ermöglichen“, so Zierfuß.