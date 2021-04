Schneckentempo in Sachen Entschädigungszahlungen

Ein großes Fest nach der Pandemie

Manuela Auer (SPÖ) echauffierte sich über die noch aus Sausgruber-Zeiten stammende Floskel „Wir lassen niemanden zurück“ und forderte konkrete Pläne für die Kultur ein. Daraufhin rückte Bernhard Weber (Grüne) ein zweites Mal zur Verteidigung der schwarz-grünen Regierungsarbeit aus. „Es ist schon beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit und in welchem Umfang Impulse gesetzt werden. Die Landesregierung hat sich nicht nur um Förderungen für Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie gekümmert, sondern war auch um die Kultur bemüht“, sagte er. Nach der Pandemie würde er gerne in jeder Gemeinde ein großes Fest feiern. Auf 101 Bühnen könnten Künstler auftreten. So viel Lob für die Landesregierung konnte Christof Bitschi sichtlich nicht ertragen. „Über den Kollegen Weber haben wir heute gelernt, dass sich seine ganze Politik danach ausrichtet, wieder Bier zu trinken und Feste zu feiern. Der Kulturbereich steht Ihnen aber wesentlich besser als der Wirtschaftsbereich“, kommentierte der FPÖ-Chef den Redebeitrag.

Marco Tittler verwies abschließend nochmals auf zahlreiche Wirtschaftsförderungen sowie Schwerpunktsetzungen im Bereich Digitalisierung und Ökologisierung. Er sieht die Unternehmen gerüstet für den Aufschwung nach der Pandemie.