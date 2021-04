Drogendealer bei Auslieferungsfahrt ertappt

Ein in Salzburg lebender Asylwerber ist verdächtig, seit August 2020 im Großraum der Städte Ried, Braunau und Salzburg Drogen-Handel betrieben zu haben. Der 22-Jährige wurde am Dienstag bei einer seiner Auslieferungsfahrten in Oberösterreich bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Danach wurden in seiner Wohnung in Salzburg Drogen sichergestellt.