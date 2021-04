Gewinnen Sie eine NESPRESSO VERTUO Next Maschine!

Nespresso VERTUO Kaffee ist ab sofort zwischen EUR 0,45 (ESPRESSO) und EUR 1,- (CARAFE) pro Kapsel in allen Nespresso Boutiquen, in unserer Online-Boutique sowie telefonisch unter 0800 21 62 51 (gebührenfrei) erhältlich. Die Nespresso Maschine VERTUO Next ist ab sofort zum UVP von EUR 149,-, VERTUO Next Premium zum UVP von EUR 179,- und VERTUO Next Deluxe zum UVP von EUR 199,- in allen Nespresso Boutiquen, der Online-Boutique sowie im Handel erhältlich.