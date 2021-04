Immohaie sorgen für volle Postkästen in Salzburg

Da mich die Liebe in die ,Großstadt’ verschlagen hat, bin ich nun auf der Suche nach einem passenden Zuhause“, schreibt der junge Pinzgauer (Name der Redaktion bekannt). Der Mann kommt in seinem selbst verteilten Flugblatt gleich auf den Punkt: Gerne würde er wissen – da er öfters am Haus vorbei spaziere – ob die Wohnung zum Verkauf steht. Oder ob man eine Immobilie in ähnlich guter Lage kenne. Könne gern auch sanierungsbedürftig sein, schreibt der Mann.