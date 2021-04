Psychologische Hilfe für steirische Schüler

Studien zeigen, dass Schlafstörungen, Aggression, Angst und Aufmerksamkeitsstörungen bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie stark zugenommen haben. „30 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind schon belastet in die Krise hineingegangen. Nun kommt das Fehlen von sozialen Begegnungen und Bindungen außerhalb der eignen Familie und oftmals Schwierigkeiten mit der Selbstorganisation oder auch den digitalen Endgeräten für das Home-Schooling hinzu - der Bedarf an psychologischer Unterstützung für Kinder und Jugendliche steigt eindeutig“, erklärte Josef Zollneritsch, Leiter der Schulpsychologischen Beratungsstelle in der Steiermark. Doch psychologische Behandlung wird nach wie vor von den Gesundheitskassen nicht unterstützt.