Tochter von David Hasselhoff nackt im „Playboy“

Die heißen Bilder der 28-jährigen US-Amerikanerin wurden in Paris von der deutschen Star-Fotografin Ellen von Unwerth aufgenommen. Mit den Aufnahmen wolle sie „anderen Frauen zeigen, dass man sich sexy fühlen darf, egal, welche Größe man trägt“, so Hayley Hasselhoff. „Meine Rundungen so intim zu zeigen, bestärkt mich. Ich wusste aber auch vorher schon, dass es dabei nicht nur um mich gehen würde. Es ist ein Schritt hin zu mehr Inklusion und fördert die Repräsentation kurviger Frauen.“