E-Auto-Förderung sprengt das Landesbudget

Millionen werden im Budget umgeschichtet

Doch erst jetzt steht fest, dass der ressortverantwortliche Landes-Vize Heinrich Schellhorn (Grüne) dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen muss, als gedacht. Anstelle der eingeplanten drei Millionen Euro dürfte sich das in Aussicht gestellte Fördergeld auf bis zu 9,3 Millionen Euro belaufen. Es braucht also die dreifache Summe, um alle Antragsteller bedienten zu können. Schellhorn will dafür umschichten: „Ich habe weitere 3,5 Millionen Euro aus meinem Klima- und Energiebudget zusammengekratzt.“