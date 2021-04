Sasa Kalajdzic muss eine Verletzungspause einlegen

Der 23-jährige ÖFB-Teamstürmer ist seit der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund am Wochenende angeschlagen und arbeitete daher in der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag vorerst nur individuell. Ein Ausfall wäre ein herber Schlag, da Kalajdzic in 27 Partien gleich 14 Mal traf.