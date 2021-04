Moderne Kunst entdeckt das Landleben

Der Gedanke ist nachvollziehbar. Salzburger Gaue werden zur Superlandschaft für zeitgenössische Kunst, also nennen wir das Ganze einfach „Supergau“. In zeitlicher Nähe zum Jahrestag der todbringenden Atomkatastrophe von Tschernobyl ist der Name des neuen Kunstfestivals aber (höflich formuliert) etwas unglücklich gewählt. Liebe Künstler, das könnt ihr besser.