Anschober-Rücktritt: „NEOS für Neuwahlen bereit“

Hofer: „Österreich kommt beim Impfen nicht in die Gänge“

FPÖ-Chef Norbert Hofer kritisierte zudem das Impfmanagement der Bundesregierung. Seit Monaten sei täglich sichtbar, dass Österreich beim Impfen nicht in die Gänge komme. „Das Kabinett Kurz hat in der Pandemiebekämpfung keine gute Arbeit geleistet. Die logische Konsequenz kann daher nur der Rücktritt der gesamten Bundesregierung sein“, so Hofer.