Ost-Lockdown verlängert ++ Pistole statt Taser

Seit gestern steht wieder fest: Der Lockdown wird zumindest in Wien und Niederösterreich verlängert - voraussichtlich bis 2. Mai. Und: Bei einer Polizeikontrolle in einem Vorort der US-Stadt Minneapolis ist am Sonntag ein 20-jähriger Afroamerikaner erschossen worden. Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update.