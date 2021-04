Höchststand in niederösterreichischen Spitälern!

Während die Zahl der neuen Fälle weiter zurückgeht (414), wird die Lage in den Spitälern immer schlimmer. Insgesamt 132 Patienten müssen ob der Schwere ihres Verlaufs auf Intensivstationen gegen das Virus ankämpfen - neuer Höchststand! „Die Lage ist nach wie vor sehr angespannt“, heißt es aus den Landeskliniken. Und zumindest kurzfristig sei auch noch keine Besserung in Sicht. Denn weil die Patienten jetzt - im Gegensatz zur zweiten Welle im Herbst - nicht nur schneller ins Spital kommen, sondern dort auch länger behandelt werden müssen, schlagen sich auch die sinkenden Infektionszahlen erst Tage später in den Krankenhäusern nieder.