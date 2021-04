Loney heiße Bulls-Aktie, Viveiros verletzt out

Bitter: Für Layne Viveiros ist die Saison nun auch bereits gelaufen. Der im Februar kurz vor Transferschluss von den Eisbullen abgemeldete und dann an Augsburg verliehene Defender zog sich in seinem 13. DEL-Einsatz gegen Bremerhaven eine schwere Knieverletzung zu. Da sicher positiv für den 25-Jährigen, dass er in Salzburg noch Vertrag für die neue Saison hat. Für die – laut Klub – erst fünf weitere Cracks auf dem Kaderblatt stehen. Sehr weit soll man aber bei Flo Baltram, Mario Huber sein, an Verteidiger Dominique Heinrich, den man unbedingt halten will, auch Finalist KAC dran sein.