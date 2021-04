Gewinnen Sie ein durgol Reinigungspaket!

Im Rahmen der Umfrageauswertung hat sich herausgestellt, dass vor allem Frauen zu einer beachtlichen Mehrheit den Frühjahrsputz im Alleingang bewältigen. Warum? Unter den Mehrpersonenhaushalten geben ganze 35 % der Frauen in der DACH-Region an: „Andere Personen in meinem Haushalt wollen oder können nicht putzen.“ Das deutet auf Unzufriedenheit hin, die die Studienergebnisse auch bestätigen: Knapp jede fünfte Frau in Österreich ist mit der Aufteilung der Putztätigkeiten unzufrieden. Im Vergleich entspricht dieser Anteil dem Dreifachen der Männer. Was bemängelt Frau am meisten? - Die fehlende Selbstständigkeit und Unzuverlässigkeit des Partners.